Aktien New York: Moderate Erholung zum Wochenauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag sind die US-Aktienmärkte moderat erholt in die neue Börsenwoche gestartet. Trotz neuer Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen.

Wer­bung Wer­bung

Am Montag stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,31 Prozent auf 44.442,72 Punkte, nachdem er am Freitag um 1,0 Prozent nachgegeben hatte. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann am Montag 0,60 Prozent auf 6.062,15 Zähler. Der technologielastige 100 (NASDAQ 100) legte um 1,18 Prozent auf 21.745,77 Punkte zu./edh/jha/