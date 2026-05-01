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Aktien New York: Moderate Gewinne - Fokus bleibt auf dem Iran-Krieg

11.05.26 20:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.329,3 PKT 82,2 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.424,9 PKT 26,0 PKT 0,35%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 erreichten nur mit Mühe erneut Rekordstände, wenngleich die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter hoch ist. Zuletzt legten die Indizes etwas zu, und auch der Dow Jones Industrial verzeichnete moderate Gewinne.

Der Leitindex Dow stieg um 0,2 Prozent auf 49.719 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.425 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,4 Prozent auf 29.352 Punkte.

Anleger warten auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Diese könnten Hinweise darauf liefern, wie sich die höheren Ölpreise auf die Kaufkraft auswirken und was sich daraus für die Geldpolitik ableiten lässt. Zudem lassen mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs die Anleger vorsichtig agieren.

"Der Weg zur Wiederöffnung der Straße von Hormus bleibt ungewiss", schrieben Experten der Großbank UBS um den Investmentchef Mark Haefele. US-Präsident Donald Trump und der Iran hatten jeweils Friedensvorschläge der Gegenseite zur Beilegung des militärischen Konflikts als nicht akzeptabel zurückgewiesen.

Nach den jüngsten Worten Trumps hängt die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

Was trotz der Iran-Bedenken nicht nachlässt, ist das grundsätzliche Interesse der Anleger an den Profiteuren der KI-Bewegung, die vor allem aus dem Chipsektor stammen. Getrieben von Euphorie mit Blick auf den Ausbau der für Künstliche Intelligenz nötigen Infrastruktur setzen QUALCOMM und Micron (Micron Technology) ihre Rekordjagd fort. Zuletzt gewannen die Aktien jeweils rund acht Prozent.

Für den Kurs von Lumentum ging es um gut 16 Prozent hoch, nachdem bekannt geworden war, dass das auf optoelektrische Komponenten spezialisierte Tech-Unternehmen ab dem 18. Mai einen Platz im Nasdaq 100 erhält. Dort ersetzt werden sollen die Titel des Immobilien-Informationsdienstes Costar (CoStar Group), die um mehr als ein Prozent fielen.

Unter den größten Verlierern im S&P sackten Dell (Dell Technologies) um mehr als fünf Prozent ab, nachdem UBS seine Kaufempfehlung für die Anteilscheine gestrichen hatte. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nach der Kursrally der vergangenen zwölf Monate nur noch ausgeglichen, schrieb Analyst David Vogt. Der Computerkonzern erziele zwar starkes Wachstum mit KI-optimierten Servern, doch von ihm erwartete Steigerungen der Erwartungen seien schon eingepreist.

Goodyear (Goodyear TireRubber) büßten mehr als sechs Prozent ein. Die von dem Reifenhersteller veröffentlichten Absatzzahlen für das erste Quartal hatten die Markterwartung knapp verfehlt. Die Deutsche Bank stufte die Aktien daraufhin auf "Halten" ab./la/he

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