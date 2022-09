Aktien New York: Moderate Gewinne - Renditerückgang am Anleihenmarkt stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Für ein wenig Entspannung sorgte der leichte Rückgang der Renditen am Anleihenmarkt. Sie waren seit Anfang August in Erwartung kräftiger Leitzinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation deutlich gestiegen. Die Aktienmärkte waren im Gegenzug stark unter Druck geraten, denn der straffe Kurs der Notenbank erhöht die Gefahr einer ausgeprägten Rezession in den USA.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,25 Prozent auf 31 221,74 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,34 Prozent auf 3921,29 Punkte aufwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,66 Prozent auf 12 090,04 Zähler./la/jha/