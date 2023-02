Aktien New York: Moderate Gewinne - Warten auf US-Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag im frühen Handel freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Generell blieb die Kaufbereitschaft der Anleger am Tag vor den Inflationsdaten aus den USA jedoch begrenzt. Diese gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche - und als maßgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank.

Anders als am uneinheitlichen Freitag gab es nun Gewinne in der Breite: Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,37 Prozent auf 33 993,63 Punkte zu. Der breite gefasste S&P 500 gewann deutlich auf 4107,23 Zähler. Der NASDAQ 100 kletterte um 0,70 Prozent auf 12 390,95 Zähler.

Zwar dürfte sich die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, dass eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativierte Commerzbank-Analyst Christoph Balz unter Verweis auf den neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an./tih/he