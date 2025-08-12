DAX24.168 -0,1%ESt505.349 +0,3%Top 10 Crypto16,00 +1,1%Dow44.063 +0,2%Nas21.397 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1666 ±-0,0%Öl66,41 ±0,0%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

Aktien New York: Moderate Gewinne zum Auftakt - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch

08.08.25 16:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.397,0 PKT 154,3 PKT 0,73%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag zum Auftakt moderate Gewinne verbucht. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten haben sie sich in den vergangenen Tagen wieder etwas berappelt. Die wichtigsten Indizes steuern auf eine positive Wochenbilanz zu. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt einer der wichtigsten Treiber am Aktienmarkt.

Wer­bung

Der S&P 500 stieg am Freitag wenige Minuten nach dem Start um 0,52 Prozent auf 6.373 Punkte. Der marktbreite Index hatte erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt - wie auch der technologielastige NASDAQ 100, der am Freitag 0,67 Prozent auf 23.546 Punkte gewann und damit näher an sein Rekordhoch heranrückte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,27 Prozent auf 44.086 Zähler zu. Das Börsenbarometer ist aber noch ein Stück vom Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres entfernt./ajx/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

17:27MP Materials hits record high on strong output, Pentagon and Apple deals
16:55Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
16:46Windows 10 ESU: Microsoft zwingt Anwender zum Account trotz Lizenzkauf
16:45Die Ära Tim Cook: Goldene Zeiten für Apple? | Mac & i-Podcast
16:25ROUNDUP/Aktien New York: Moderate Gewinne - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch
16:14Google Working on Fix for Glum Gemini, Stuck in 'Infinite Loop' of Self-Esteem Issues
16:11Great News for Alphabet Stock Investors
16:08Trump’s 100% tariff threat looms over chip sector despite relief for Apple
mehr