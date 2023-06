Aktien New York: Moderate Gewinne zum Ausklang guter Börsenwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ausklang einer guten Woche haben sich die New Yorker Börsen am Freitag zunächst freundlich präsentiert. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg in den ersten Handelsminuten um weitere 0,29 Prozent auf 34 506,53 Punkte und erreichte damit erneut ein Hoch seit Dezember. Damit zeichnet sich für den Leitindex ein Wochenplus von rund 1,8 Prozent ab. Den Rücksetzer vom Mittwoch - in Reaktion auf Signale der US-Notenbank Fed für künftigen Zinserhöhungen nach der Juni-Pause - hatte er bereits am Donnerstag mehr als wettgemacht.

Die anderen Indizes, die sich bereits am Mittwoch wenig beeindruckt von der Fed gezeigt hatten, knüpften am Freitag ebenfalls an ihre zuletzt gute Entwicklung an: Der marktbreite S&P 500 gewann 0,27 Prozent auf 4437,71 Punkte, und für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,13 Prozent auf 15 205,21 Punkte hoch./gl/ngu