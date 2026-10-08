DAX 24.927 -0,7%ESt50 6.159 -0,4%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,09 -0,1%Nas 27.429 -0,4%Bitcoin 73.572 -1,0%Euro 1,1217 +0,2%Öl 105,2 +5,0%Gold 4.127 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York: Moderate Verluste - Ölpreise ziehen weiter an

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Anleiherenditen und weiter steigende Ölpreise haben den Anlegern an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag die Kauflaune verdorben. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,1 Prozent auf 51.152 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 7.780 Zähler ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,6 Prozent auf 30.961 Punkte abwärts.

Werbung

Die Ölpreise legten erneut zu, nachdem Medien über mögliche neue Angriffe der USA auf den Iran berichtet hatten. Dabei könnten größere Militäreinsätze in den kommenden Wochen wieder aufgenommen werden, berichteten das Nachrichtenportal "Axios" und der US-Sender NBC News unter Berufung auf Insider.

Laut dem Magazin "The Atlantic", das sich auf zwei Regierungsvertreter beruft, forderte das Weiße Haus das Verteidigungsministerium auf, Optionen für Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen im November auszuarbeiten. Damit widerspricht der Bericht der bislang weit verbreiteten Erwartung, dass US-Präsident Donald Trump eine weitere Eskalation des Konflikts mit Teheran vor den Zwischenwahlen vermeiden würde./edh/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.