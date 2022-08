Aktien New York: Moderate Verluste vor Fed-Protokoll - Dow unter 34 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Bekanntgabe des Protokolls der vergangenen US-Notenbanksitzung haben die Anleger an der Wall Street am Mittwoch mit Vorsicht agiert. Das Protokoll könnte Hinweise auf das Ausmaß weiterer Leitzinsanhebungen geben. Vor dem Börsenstart wurden bereits Juli-Daten aus dem US-Einzelhandel veröffentlicht, die etwas hinter den Erwartungen zurückblieben. Die im frühen Geschäft bekanntgegebenen US-Lagerbestände für Juni stiegen erwartungsgemäß.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel im frühen Handel unter die vielbeachtete Marke von 34 000 Punkten und notierte zuletzt 0,49 Prozent tiefer bei 33 983,81 Zählern. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,66 Prozent auf 4276,61 Punkte. Der technologielastige und zinssensible NASDAQ 100 verlor 0,95 Prozent auf 13 505,16 Zähler./edh/he