Aktien New York: Moderate Verluste vor Notenbankentreffen in Jackson Hole

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden und vor möglicherweise wichtigen geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Das Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beginnt an diesem Tag. Spannend wird es wohl aber erst am Freitag mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Es werden Hinweise auf eine Zinssenkung im September erhofft. An den Finanzmärkten gilt ein kleiner Schritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten inzwischen als eingepreist.

Im frühen Handel verlor der Dow Jones Industrial 0,6 Prozent auf 44.677 Punkte. Zwei Tage zuvor war er noch über 44.200 Zählern auf ein Rekordhoch geklettert, gab einen kleinen Teil der Gewinne wieder ab und hat sich seither nur recht wenig bewegt.

Der marktbreite S&P 500, der vor rund einer Woche eine Bestmarke erreicht hatte, sank am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 6.375 Punkte. Mit stand Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte NASDAQ 100 verlor 0,4 Prozent auf 23.166 Zähler. Damit gab er den dritten Tag in Folge nach. Von seinem Rekordhoch vor etwas mehr als einer Woche ist er inzwischen wieder um fast dreieinhalb Prozent zurückgekommen.

Powell dürfte die Erwartungen an ein Signal für eine erste Zinssenkung schon im September nicht enttäuschen, schrieb Chefökonom Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust. Für 2025 würden wohl weiterhin mehrheitlich zwei kleine Zinsschritte erwartet. Wichtig für die Reaktion der Aktienmärkte sei, "ob die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Zinserwartungen für 2026 nach unten nehmen und wenn ja, wie stark". Heise geht von geldpolitischen Lockerungssignalen aus, nachdem sich schon bei der vergangenen Sitzung zwei Mitglieder für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten./ck/he