Aktien New York: Moderate Verluste zum Wochenschluss

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit überwiegend leichteren Notierungen sind die US-Aktienmärkte in den Handel am Freitag eingestiegen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor zuletzt 0,48 Prozent auf 33 898,05 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich für den US-Leitindex damit ein moderates Minus von 0,4 Prozent ab. Schon seit zwei Wochen pendelt der Dow um die Marke von 34 000 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,45 Prozent auf 4192,52 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,35 Prozent auf 13 921,23 Punkte./edh/he