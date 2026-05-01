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Aktien New York: Mögliche Entspannung im Iran-Krieg stützt Kurse

18.05.26 16:02 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Montag ein wenig fester in die neue Woche gestartet. Als Kursstütze erwies sich eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg. Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 49.714 Punkte zu. Damit nahm der Leitindex wieder Kurs auf sein Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar. Am Freitag hatte er der vorangegangenen Erholung noch deutlich Tribut gezollt.

Der marktbreite S&P 500 stieg zu Wochenbeginn um 0,22 Prozent auf 7.424 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er eine neue Bestmarke aufgestellt. Der am Donnerstag ebenfalls rekordhohe Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,07 Prozent auf 29.146 Punkte zu.

Vorbörslich hatten zunächst noch schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Doch dann gab es Meldungen, wonach wohl weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern./gl/jha/