Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen

19.02.26 15:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.727,5 PKT -26,2 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.873,0 PKT -8,4 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um ein halbes Prozent auf 49.441 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 lag ebenfalls mit einem halben Prozent im Minus bei 6.845 Zählern.

Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. So zitierte der US-Sender CBS News informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen.

Das drückte auch an der technologielastigen Börse Nasdaq auf die Stimmung. Der Nasdaq 100 verlor 0,7 Prozent auf 24.716 Punkte. Der Index war am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten gerutscht./bek/he

