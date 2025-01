Aktien New York: Nachlassende Inflationssorgen und Banken sorgen für gute Laune

NEW YORK (dpa-AFX) - Leichte Entspannungssignale mit Blick auf die zuletzt wieder höhere Inflation in den USA geben dem New Yorker Aktienmarkt am Mittwoch Auftrieb. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann wenige Minuten nach der Startglocke 1,43 Prozent auf 43.128 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Der jüngst im Vergleich zum Dow eher schwächere NASDAQ 100 zog um 1,58 Prozent auf 21.085 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,37 Prozent auf 5.923 Punkte.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb Ende des vergangenen Jahres wie erwartet verstärkt. Die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtige Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel war allerdings überraschend leicht gesunken. Das minderte Sorgen, dass die US-Notenbank Fed 2025 ihren Zinssenkungskurs stoppen könnte oder perspektivisch vielleicht sogar den Leitzins anheben muss.

Wer­bung Wer­bung

Rückenwind lieferte zur Wochenmitte auch die beginnende Berichtssaison der Unternehmen. Traditionell machten Banken den Anfang. Die Aktien von Wells Fargo (Wells FargoCo), Citigroup und Goldman Sachs waren mit Kursgewinnen von bis zu rund 5 Prozent stark gefragt./ajx/jha/