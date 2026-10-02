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Aktien New York: Nasdaq 100 erklimmt Rekordhoch - Zinssorgen gebremst

Werte in diesem Artikel
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NASDAQ Composite Index
27,306.68 USD 435.09 USD 1.62 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein versöhnlicher Abschluss einer bis dahin durchwachsenen Woche ab. Sie war geprägt von den Diskussionen rund um das Tempo der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, hohen Ölpreisen und dem anhaltenden Höhenflug bei den Renditen der US-Staatsanleihen.

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Nun hellten die wieder sinkenden Ölkreise, die nachgebenden Renditen und aktuelle Arbeitsmarktdaten die Stimmung auf. Davon profitierten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte. So schnellten die Technologieindizes Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) und der stärker beachtete NASDAQ 100 auf Rekordhochs. Letzterer gewann zuletzt 1,5 Prozent auf 30.956 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 stieg um ein Prozent auf 7.742 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,6 Prozent auf 51.240 Punkte.

Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) schrieb zu dem Jobbericht: "Der Arbeitsmarktbericht enttäuscht angesichts der positiven Indikationen, die es vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, des ADP-Reports oder des ISM-Beschäftigungsindexes gegeben hatte". Am Aktienmarkt kommt dies positiv an, weil es die Zins- und Inflationssorgen der Anleger ebenso dämpft wie die wieder niedrigeren Ölpreise./la/he

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