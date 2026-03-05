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Aktien New York: Nasdaq auf Rekordhoch - Caterpillar treibt Dow an

30.04.26 20:00 Uhr
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NASDAQ Composite Index
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige NASDAQ 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und QUALCOMM. Zuletzt legte der Index um 0,7 Prozent auf 27.375 Punkte zu. Ein schwächeres Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal als erwartet bremste die Kurse nicht.

Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit 1,5 Prozent auf 49.600 Zähler noch weiter nach oben. Hier gab der starke Kursanstieg des Schwergewichts Caterpillar Rückenwind. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 7.190 Punkte.

Der Baumaschinenhersteller (Caterpillar) übertraf dank einer hohen Nachfrage wegen des steigenden Energiebedarfs von Rechenzentren die Gewinnerwartungen. Das ließ die Aktien an der Spitze des Dow um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch schnellen.

Für die A-Aktien von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) ging es um fast zehn Prozent auf ein Rekordhoch. Der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern wuchs zu Jahresbeginn dank des anhaltenden KI-Booms und hoher Werbeeinnahmen deutlich stärker als erwartet.

Der Onlinehandels- und Tech-Riese Amazon verzeichnete dank KI ein überraschend starkes Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS. In den ersten Handelsminuten erklommen die Papiere ebenfalls ein Rekordhoch, dann nahmen Anleger Kursgewinne mit. Die Aktien sanken um gut ein Prozent.

Die Titel des Chipherstellers QUALCOMM sprangen dank guter Geschäfte mit Daten- und Rechenzentren um 15 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres.

Dagegen mussten die Anleger von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) einen Kursrutsch von fast neun Prozent verkraften. Der Facebook-Konzern schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch, was am Markt nicht gut ankam. Hohe Investitionen und die nur erwartungsgemäßen Ziele für das laufende Quartal hätten die zuletzt positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, kommentierte UBS-Analyst Stephen Ju.

Für die Anteile von Microsoft ging es trotz eines weiter kräftigen Wachstums um mehr als fünf Prozent nach unten. Analyst Raimo Lenschow von der Barclays Bank attestierte der Cloud-Sparte Azure nur eine moderate Wachstumsbeschleunigung im vergangenen Quartal.

Auch außerhalb der Technologiebranche sorgte die Berichtssaison für Licht und Schatten. Der Pharmakonzern Merck & Co (Merck) steigerte dank neuer Medikamente den Quartalsumsatz und übertraf die Erwartungen. Die Aktien gaben dennoch etwas nach. Beim Konkurrent Eli Lilly sorgten ein besser als erwartet ausgefallener Jahresauftakt und der angehobene Umsatzausblick für eine Kurs-Rally von fast elf Prozent.

Dagegen verloren Ford (Ford Motor)-Aktien 2,6 Prozent. Der Autobauer konnte weder mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn noch mit frühen Gesprächen mit der US-Regierung über Militäraufträge punkten.

Die Anteilscheine des Autovermieters Hertz (Hertz Global) sprangen um 15 Prozent nach oben. Das Unternehmen kooperiert zukünftig über seine Tochter Oro Mobility mit dem Fahrdienstvermittler Uber./bek/he

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