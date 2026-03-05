Aktien New York: Nasdaq dank Big Tech kurz auf Rekordhoch - Dow legt zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige NASDAQ 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von satten Kursgewinnen der Tech-Giganten Amazon, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und QUALCOMM. Nach dem Rekordhoch gab der Index die Gewinne aber rasch wieder ab, zuletzt trat der Nasdaq 100 mit 27.192 Zählern quasi auf der Stelle.

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Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,6 Prozent auf 49.142 Zähler nach oben. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 7.147 Punkte./bek/he