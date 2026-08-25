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Aktien New York: Nasdaq erholt sich dank Ölpreisen und Anleiherenditen

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,087.99 USD 107.80 USD 0.41 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben sich die New Yorker Börsen am Dienstag freundlich präsentiert. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem konnten sich die zuletzt schwachen NVIDIA-Aktien schon vor den am Mittwochabend anstehenden Geschäftszahlen des Chipriesen etwas erholen.

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Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 53.479 Punkte. Damit knüpfte er an seine moderaten Vortagsgewinne an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,39 Prozent auf 7.683 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,96 Prozent auf 29.301 Punkte. Zum Wochenstart hatten beide Indizes noch nachgegeben - insbesondere das Tech-Börsenbarometer, welches nun vom starken Chipsektor profitierte./gl/he

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