Aktien New York: Nasdaq erholt sich vor Micron-Zahlen etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag haben sich die US-Technologiewerte am Mittwoch stabilisiert. Die Anleger warteten gespannt auf die Quartalszahlen des Chipriesen Micron (Micron Technology), die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Sie könnten Hinweise darauf liefern, ob die Nachfrage für Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) noch hoch genug ist, um die Kursrally in diesem Bereich weiter anzutreiben.

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Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,1 Prozent 29.388 Punkte zu. Er hatte am Dienstag unter heftigen Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des KI-Hypes stark gelaufenen Technologietiteln gelitten.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 7.386 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,2 Prozent auf 51.784 Punkte nach oben./la/jha/