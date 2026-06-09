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Aktien New York: Nasdaq-Erholung nach Kursrutsch

08.06.26 16:13 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verkaufswelle im heiß gelaufenen Tech-Sektor greifen die Anleger in New York wieder zu. Auch eine Verschärfung im Iran-Krieg und steigende Ölpreise schreckten sie am Montag nicht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stabilisierte sich eine halbe Stunde nach Handelsbeginn mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 51.000 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500, der vor dem Wochenende deutlicher verloren hatte, ging es um 0,58 Prozent auf 7.426 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 erholte sich um 1,29 Prozent auf 29.330 Punkte. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast 5 Prozent am heftigsten unter Gewinnmitnahmen gelitten.

Die Marktstrategen der US-Bank Morgan Stanley sprachen von einem ebenso unvermeidlichen wie gesunden Rücksetzer. Mit Blick auf die Unternehmensgewinne und robuste Konjunkturdaten bleiben sie bei ihrer positiven Einschätzung der Börsen. Sie trauen dem S&P 500 mit 8.000 Punkten im laufenden Jahr ein Kursplus von knapp 17 Prozent zu./gl/jha/

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