Aktien New York: Nasdaq fällt nach Renditanstieg - Dow solide

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Muster der vergangenen Tage setzt sich am US-Aktienmarkt am Freitag fort: Ein erneut starker Renditeanstieg der zehnjährigen US-Staatspapiere brachte den technologielastigen NASDAQ 100 gleich zu Handelsbeginn wieder stark unter Druck. Er verlor 1,39 Prozent auf 12 871,67 Punkte, nachdem er sich am Vortag noch deutlich erholt hatte. Die Entwicklung am Anleihemarkt mit steigenden Renditen macht den hoch bewerteten Technologiewerten seit einiger Zeit zu schaffen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rückte am Freitag um 0,48 Prozent auf 32641,00 Punkte vor. Für eine weitere Bestmarke reichte dies nicht. Der Dow hatte an den letzten vier Handelstagen jeweils ein Rekordhoch aufgestellt. Aktuell steuert er auf ein Wochenplus von 3,6 Prozent zu. Ungewöhnlich schnell sei der Index jüngst gestiegen und habe sein Potenzial kurzfristig ausgeschöpft, erläuterte der Charttechnik-Experte Franz-Georg Wenner von Index Radar. Neueinsteiger sollten sich etwas gedulden und auf bessere Kaufgelegenheiten warten. Wenner sprach von einer Atempause mit Ansage.

Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag bislang um 0,24 Prozent auf 3929,80 Punkte und rückte damit von seinem Rekord vom Vortag ein wenig ab. Das von der Universität Michigan ermittelte US-Konsumklima fiel für den Monat März besser aus als erwartet./ajx/fba