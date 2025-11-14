DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas23.012 +0,6%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.085 -2,1%
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Aktien New York: Nasdaq holt frühen Kursrutsch auf - Dow noch im Minus

14.11.25 20:13 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den zurückliegenden Kursausschlägen bleiben die Anleger vor dem Wochenende nervös. Der Handel ging am Freitag mit tiefen Verlusten los, weil Anleger neben der Bewertung von Technologiekonzernen auch daran zweifeln, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Abwärtsdruck ließ aber schnell und deutlich nach, sodass einige Indizes ins Plus drehten.

Der am Mittwoch rekordhohe Dow Jones Industrial verlor am Freitag zwei Stunden vor Schluss noch 0,38 Prozent auf 47.278 Punkte. Er zeigte sich damit etwas schwächer als andere Indizes, die sich zuletzt deutlicher von ihren Ende Oktober erreichten Bestmarken entfernt hatten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,22 Prozent auf 6.752,05 Zähler zu.

Der technologielastige NASDAQ 100 erreichte im frühen Handel den tiefsten Stand seit Mitte Oktober, gewann zuletzt aber 0,37 Prozent auf 25.086 Punkte. Während der Dow auf ein Wochenplus von 0,6 Prozent zusteuert, fällt die Wochenbilanz des Nasdaq-Index relativ ausgeglichen aus.

Die Euphorie über das Ende des Shutdowns in den USA hielt im Laufe der Woche nicht lange an. Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets schwinden nach einigen zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Mitgliedern derzeit die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank. Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr sei unter 50 Prozent gefallen. Die Unsicherheit wird noch erhöht vom Warten auf Konjunkturdaten, die nach dem Ende des Shutdowns wohl bald wieder veröffentlicht werden.

Unter den sieben bedeutendsten Technologiewerten drehte sich das Blatt, nachdem es anfangs keine Gewinner gegeben hatte. Mit der Nasdaq-Erholung drehten sie mehrheitlich ins Plus. Beim Google-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und dem Online-Händler Amazon standen zuletzt aber noch Verluste von bis zu einem halben Prozent auf der Kurstafel.

An der Nasdaq gab es bei Applied Materials zuerst einen deutlichen Kursrutsch, daraus wurde aber zuletzt ein Anstieg um 0,6 Prozent. Anleger sahen also über die erste Enttäuschung hinweg, dass der Chipindustrie-Ausrüster von einem Umsatzrückgang im vierten Geschäftsquartal berichtete und auch zum Auftakt des neuen Jahres keine Besserung erwartet.

Im Dow sorgte es bei Walmart für etwas Unsicherheit, dass ein Wechsel an der Führungsspitze angekündigt wurde. Die Aktie des Handelskonzerns gab um 0,6 Prozent nach. Der Vorstandsvorsitzende Doug McMillon will im Februar in den Ruhestand gehen und soll dann von John Furner, dem bisherigen US-Chef des Unternehmens abgelöst werden.

Die Titel von Merck & Co (Merck) legten um 0,8 Prozent zu. Der Pharmakonzern will sein Geschäft mit antiviralen Medikamenten durch eine Milliardenübernahme stärken. Für Cidara Therapeutics werden 221,50 US-Dollar je Aktie geboten, was mehr als das doppelte des Schlusskurses vom Vortag ist. Der Kurs des Übernahmeziels näherte sich bis auf wenige Dollar der Offerte.

Einen Kurseinbruch um ein Viertel erlebten die Aktionäre von Stubhub (StubHub A), nachdem die Papiere erst im September ihr Börsendebüt gefeiert hatten. Mit einem Rekordtief wird der anfangs noch gelungene Börsengang allmählich zu einem Desaster. Der Ticketverkäufer enttäuschte mit seinen Geschäftsprognosen. Daraufhin gab Bank of America ihre Kaufempfehlung für die Anteilscheine auf.

Für die Aktien von Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) ging es um 3,6 Prozent aufwärts. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtete, bereiten Paramount (Paramount Global), Comcast und Netflix Angebote für den Medienkonzern vor.

Auf Erholungskurs begaben sich an der Nasdaq die 5,6 Prozent höheren Aktien von DoorDash, nachdem sie im frühen Handel noch auf tiefsten Stand seit Mai notiert hatten. Ein Analystenkommentar des Hauses Needham gab dem Lieferservice mit einer bestätigten Kaufempfehlung Rückendeckung. Darin heißt es, der jüngste Kursrutsch sei übertrieben./tih/he

