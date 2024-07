Aktien New York: Nasdaq legte nach Kursrutsch wieder etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach dem jüngsten Rückschlag am Freitag stabilisiert. Am Donnerstag hatte die Nachricht, dass die US-Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vormonat weniger als erwartet gestiegen sind, die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung befeuert. Daraufhin war es zu massiven Gewinnmitnahmen an der davor rekordverwöhnten Nasdaq gekommen; Anleger griffen stattdessen bei Nebenwerten zu, denen sie in einem günstigeren Zinsumfeld ein deutliches Erholungspotenzial beimaßen.

Zum Wochenschluss stieg der NASDAQ 100 um 0,66 Prozent auf 20.343,80 Punkte. Der breit aufgestellte S&P 500 legte um 0,45 Prozent auf 5.609,51 Punkte zu. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,25 Prozent auf 39.852,92 Punkte nach oben. Auf Wochensicht deutet sich derzeit ein Plus von gut einem Prozent an./la/he