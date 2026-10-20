DAX 25.223 -0,4%ESt50 6.105 -0,6%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,82 +0,7%Nas 26.450 +0,1%Bitcoin 73.024 -0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 109,1 -0,4%Gold 4.129 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York: Nasdaq nach jüngster Stabilisierung wieder schwächer

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,443.63 USD 12.74 USD 0.05 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq zeigt sich am Dienstag nach jüngster Stabilisierung wieder anfällig für Verluste. Vor den nach Handelsschluss anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen Netflix und SpaceX überwog bei den Anlegern die Zurückhaltung. Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kaufbereitschaft.

Werbung

Wenige Minuten nach Handelsbeginn sank der Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,6 Prozent auf 29.343 Punkte. Der zu Wochenbeginn kaum bewegte Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 52.144 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 notierte mit minus 0,1 Prozent auf 7.684 Punkte.

Das Technologie- und KI-Infrastruktur-Unternehmen Elice hatte am Dienstag einen historisch schwachen Börsengang in Seoul hingelegt: Zum Handelsende lagen die massiv überzeichneten Aktien fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis.

"Privatanleger haben vielleicht blind darauf vertraut, dass Aktien bei einem Börsengang immer steigen würden", kommentierte Jo Hyunik, Leiter der Anlageabteilung bei Iroom Investment Advisors in Seoul. Doch während diejenigen, die zum Zug gekommen seien, Verluste erlitten hätten, hätten die meisten Privatanleger bei der Zeichnung nur wenige Aktien erwerben können, fügte er hinzu./ajx/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.