Aktien New York: Nasdaq profitiert von KI-News - Dow hinkt hinterher

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zu Beginn des neuen Monats keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der vor dem Wochenende besonders deutlich von einer späten Rally profitiert hatte, gab am Montag in der ersten Handelsstunde um 0,07 Prozent auf 38 657,56 Punkte nach.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,23 Prozent auf 5289,75 Punkte hoch. Der NASDAQ 100 schaffte ein Plus von 0,48 Prozent auf 18 625,78 Zähler - er hatte am Freitag trotz des Schlussspurts am Markt lediglich seine Verluste aufholen können. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex profitierte am Montag zudem von positiv aufgenommenen Äußerungen zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Hier warteten sowohl das KI-Vorzeigeunternehmen NVIDIA als auch Branchenkollege AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) mit Neuigkeiten auf./gl/ngu