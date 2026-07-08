Aktien New York: Nasdaq profitiert von starken Chip-Aktien - Dow unbewegt
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NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche legten teils kräftige Erholungen nach zuletzt herben Einbußen hin. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 29.642 Zähler.
Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb dagegen zurück, er trat mit 52.364 Punkten auf der Stelle. Hier bremsten deutliche Kursverluste von IBM, Microsoft und Salesforce. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 7.510 Zähler zu./bek/he
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|Datum
|Rating
|Analyst
|26.04.24
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.23
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.20
|Dow Sector Perform
|RBC Capital Markets