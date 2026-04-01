Aktien New York: Nasdaq setzt Rekordrally dank Intel-Begeisterung fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse hat sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Chipbranche verdrängten ein Stück weit die Sorgen wegen der Hängepartie im Iran-Krieg. Zudem blieb die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und Teheran bestehen.

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Der Auswahlindex NASDAQ 100 stieg im frühen Freitagshandel um 1 Prozent auf 27.054 Punkte. Tags zuvor war er schon erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Zähler gestiegen, bevor dann Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Nun festigte er diese Tausendermarke, was vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel lag.

Der Nasdaq-Index setzte sich einmal mehr positiv vom breiten US-Aktienmarkt ab. Der breit aufgestellte S&P 500 stieg lediglich um 0,2 Prozent auf 7.121 Punkte. Er wartet nun schon seit einer Woche auf eine weitere Bestmarke. Von einer solchen noch entfernt liegt der Dow Jones Industrial, der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab zuletzt um 0,3 Prozent auf 49.148 Zähler nach./tih/he