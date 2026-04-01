Aktien New York: Nasdaq und S&P 500 setzen Rekordrally fort - Intel-Begeisterung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse und des marktbreiten S&P 500 hat sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Chipbranche verdrängten ein Stück weit die Sorgen wegen der Hängepartie im Iran-Krieg. Die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und Teheran blieb bestehen.

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Der Auswahlindex NASDAQ 100 stieg zwei Stunden vor Schluss um 1,9 Prozent auf 27.289 Punkte. Tags zuvor war er schon erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Zähler geklettert. Dass er diese Marke festigen konnte, lag vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel.

Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 7.160 Punkte, was aber auch für eine Bestmarke reichte. Von einer solchen immer noch entfernt liegt der Dow Jones Industrial, der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 49.191 Zähler nach.

Im Ringen um eine Beendigung des Iran-Kriegs reisen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, nach Pakistan zu Verhandlungen mit Vertretern Teherans. Beide fliegen am Samstagmorgen (Ortszeit Washington) ab, wie US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt dem Sender Fox News sagte. Laut dem Sender CNN und dem Nachrichtenportal "Axios" sollen sich die beiden US-Vertreter mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi treffen.

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Abseits des Krieges war der Prozessorhersteller Intel das große Thema des Tages. Er reihte sich bei den US-Chipwerten ein, die nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken massive Kursgewinne verbuchten. All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, würden eines Besseren belehrt, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.

Am Vortag war schon Texas Instruments für seine Zahlen gefeiert worden und dies war bei Intel nun noch stärker der Fall. Durch einen Kurssprung, der bis zu 27 Prozent groß war, erreichten sie nach 26 Jahren wieder ein Rekordhoch. Auch andere Branchenwerte profitierten davon, dass die Intel-Aktien zuletzt noch 22,5 Prozent höher gehandelt wurden: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten QUALCOMM und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) sowie des Chipdesigners ARM prozentual zweistellig zu.

Unter den Standardwerten im Dow ging es zäher zu. Aber auch dort konnte mit Procter & Gamble (ProcterGamble) ein Unternehmen mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal überzeugen. Die Titel des Konsumgüterkonzerns stiegen um zwei Prozent, mussten aber im Dow mit Amazon und Nvidia zwei enthaltenen Tech-Werten den Vortritt lassen.

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Für KI-Fantasie sorgte generell auch die Nachricht, dass nach Amazon auch Google (Alphabet C (ex Google)) mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic festigt. Dies hievte die Nvidia-Aktien mit fast fünf Prozent ins Plus. Die Titel des Google-Mutterkonzerns Alphabet lagen unterhalb von 1,5 Prozent im Mittelpunkt der "Magnificent 7".

Es gab am breiten Markt aber auch Unternehmen mit Zahlen, die enttäuschten. Allen voran galt dies für den Kabelnetzbetreiber Charter Communications, der im ersten Quartal mehr Kunden verlor als erwartet. Die zuletzt gut gelaufenen Aktien rauschten um 24 Prozent in die Tiefe. Sie belasteten damit auch die Titel des Konkurrenten Comcast, der am Vortag noch von guten Zahlen beflügelt worden war./tih/he