Aktien New York: Nasdaq weiter im Aufwind - Dow tut sich schwer

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt hat am Freitag der Technologiesektor seinen zuletzt guten Lauf fortgesetzt. Standardwerte hingegen hatten erneut das Nachsehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 42.374 Punkte und steht damit auch auf Wochensicht weiter im Minus. Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ein Plus von 0,21 Prozent auf 5810 Punkte.

Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um weitere 1,15 Prozent auf 20.328 Zähler nach oben, womit er aktuell eine positive Wochenbilanz aufweist. Hohe Kursgewinne von Tesla nach starken Quartalszahlen hatten ihn am Vortag beflügelt. Die Papiere des E-Fahrzeugherstellers legten am Freitag nochmals um gut 3 Prozent zu.

Insgesamt sorgen die nahenden US-Wahlen bei den Aktien-Anlegern derzeit für Unsicherheit. Die Renditen am Anleihenmarkt hatten im Wochenverlauf zwischenzeitlich deutlich zugelegt, kamen dann aber wieder etwas zurück./ajx/he