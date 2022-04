Aktien New York: Negativer Wochenauftakt - Nasdaq erneut stark unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund anhaltender politischer und wirtschaftlicher Risiken sind die US-Aktienmärkte mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte am Montag im frühen Handel 0,16 Prozent tiefer bei 34 665,11 Punkten. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,77 Prozent auf 4453,72 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 sackte um 1,36 Prozent auf 14 132,76 Punkte ab.

Nachdem die US-Notenbank vergangene Woche drastische Zinserhöhungen und eine Verringerung der Bilanzsumme signalisiert hatte, um den Preisdruck zu dämpfen, sind die Herausforderungen für die Börsen nochmals gestiegen. "Heute lautet das Mantra vieler Anleger 'Bekämpfe die Fed nicht, wenn sie die Inflation bekämpft'", kommentierte Experte Ed Yardeni von Yardeni Research./edh/he