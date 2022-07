Aktien New York: Nervöses Auf und Ab vor dem Fed-Sitzungsprotokoll

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch vor der Veröffentlichung des jüngsten Notenbank-Protokolls mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Doch rasch bröckelten sie wieder ab. Rezessionsängste sorgen nach wie vor für hohe Nervosität und eine insgesamt gedrückte Stimmung.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der tags zuvor zeitweise unter 30 400 Punkten rutschte und dann einen Großteil seiner Verluste wettmachte, trat nun auf der Stelle. Im frühen Handel legte er um 0,04 Prozent auf 30 979,01 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,03 Prozent auf 3830,18 Zähler nach. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor zuletzt 0,33 Prozent auf 11 741,56 Punkte./ck/jha/