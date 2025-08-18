DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 -1,2%Dow44.930 ±0,0%Nas21.707 ±-0,0%Bitcoin101.474 -3,7%Euro1,1648 -0,5%Öl66,98 +1,9%Gold3.341 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SAP 716460 Palantir A2QA4J Lilium A3CYXP BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen kaum bewegt -- RWE-Ergebnis verfehlt Schätzungen -- Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick
Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Abflauendes Wachstum bei Streamingdiensten Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Abflauendes Wachstum bei Streamingdiensten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Neue Preisdaten bremsen etwas aus - Fokus auf Alaska

14.08.25 20:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.707,5 PKT -5,6 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.468,8 PKT 2,2 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen sind am Donnerstag die wichtigsten Aktien-Indizes in New York nicht mehr vorwärtsgekommen. Weitere Preisdaten bremsten die Kurse etwas aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,22 Prozent auf 44.824 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 pendelte bei 23.860 Zählern um den Vortagesschluss. Auch der marktbreite S&P 500 trat mit 6.465 Punkten quasi auf der Stelle.

Wer­bung

Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Die jüngst noch gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhielten dadurch wieder einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

Mit Spannung warten Marktteilnehmer nun auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag in Alaska, das eine mögliche Weichenstellung im Ukraine-Krieg sein kann. Die Hoffnung auf eine Waffenruhe und auf Frieden könnte die Stimmung unter den Verbrauchern, in den Unternehmen und am Markt aufhellen, etwas Druck von den Energiepreisen nehmen und den Fokus auf den Wiederaufbau der Ukraine lenken, hieß es von der schweizerischen Bank UBS.

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco enttäuschte mit einem zurückhaltenden Ausblick die Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien verloren 1,6 Prozent.

Wer­bung

Auch das Photonik-Unternehmen Coherent enttäuschte mit dem Ausblick, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet. Coherent kündigte außerdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Die Aktien brachen um mehr als 22 Prozent ein, die steile Rekordrally ist damit erst einmal beendet.

Für die Papiere von Deere (DeereCo (John Deere)) ging es um 6,6 Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein.

Amazon (Amazon) bauten ihre Vortagesgewinne um 3,7 Prozent aus und lagen damit sowohl im Nasdaq 100 als auch im Dow auf dem ersten Platz. Die Kurslücke von Ende Juli ist damit wieder geschlossen. Am Vortag hatte Amazon angekündigt, im Lebensmittelhandel zu expandieren. Bestellungen sollen noch am selben Tag gratis ausgeliefert werden./ajx/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:21Google unveils ultra-small and efficient open source AI model Gemma 3 270M that can run on smartphones
20:09Aktien New York: Neue Preisdaten bremsen etwas aus - Fokus auf Alaska
20:02Donnerstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag
19:55Apple's New Low-Cost iPad Could Come with the A18 Chip and Apple Intelligence, Report Says
19:44Netflix Rides Global Growth Wave As Squid Game 3, Stranger Things 5 Boost Subscribers
19:41Apple Pumps Out iOS 18.6.1, Redesigning Blood Oxygen Feature on Some Devices
19:38 TeraWulf secures $3.7B AI hosting deal backed by Google, shares soar
19:01Smart Money Is Betting Big In Visa Options
mehr