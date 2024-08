Aktien New York: Nur Dow entzieht sich Abwärtstrend - Coca-Cola auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Start in die neue Woche haben die US-Börsen überwiegend Verluste verzeichnet. Vor allem Technologiewerte hatten das Nachsehen. Lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial stemmte sich am Montag gegen die schlechte Stimmung und notierte zwei Stunden vor dem Börsenschluss kaum verändert bei 41.165,55 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 5.605,66 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 1,30 Prozent auf 19.463,72 Zähler.

Die schweizerische Bank UBS bleibt für US-Aktien gleichwohl optimistisch und verweist als Stütze auf die am Freitag von der US-Notenbank Fed in Aussicht gestellte Leitzinssenkung und auf ein insgesamt gesundes Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Die Signale von Fed-Präsident Jerome Powell für eine bevorstehende Zinswende hatten am Markt vor dem Wochenende für Kauflaune gesorgt, auch wenn Höhe und Abfolge der Zinsschritte weiter offen blieben.

Coca-Cola (Coca-Cola) erreichten am Montag ein Rekordhoch und führten den Dow mit einem Plus von zuletzt 1,5 Prozent an. Die als defensiv geltenden Papiere des Getränkeherstellers erwiesen sich in den zurückliegenden Wochen einmal mehr als Stabilitätsanker in schwierigen Börsenphasen. Die Marktverwerfungen Anfang August hatten sie ohne die geringsten Blessuren überstanden.

Die Öl-Aktien Chevron und ConocoPhillips gewannen 0,7 beziehungsweise 2 Prozent. Die Ölpreise legten vor dem Hintergrund der weiter angespannte Lage im Nahen Osten zu. Zudem hatte die Regierung im Osten Libyens einen Stopp der Ölproduktion und der Exporte des Rohstoffs angeordnet

Papiere des E-Fahrzeugbauers Tesla sanken um vier Prozent. Kanada will Elektroautos aus China mit einem Zoll von 100 Prozent belegen. Experten zufolge könnte Tesla deshalb gezwungen sein, den Export von Fahrzeugen aus chinesischen Fabriken durch Autos aus teurer produzierenden US-Werken zu ersetzen.

Mit Quartalszahlen steht in dieser Woche am Mittwoch nach Börsenschluss der Chip- und KI-Konzern NVIDIA besonders im Blick. Nach dem kräftigen Kurszuwachs am Freitag gaben die Anteile am Montag um 2,5 Prozent nach.

Ein Kurssturz von 29 Prozent verhagelte den Aktionären von PDD Holdings (Pinduoduo (spons ADRs)) den Wochenbeginn. Der Mutterkonzern des Online-Marktplatzes Temu hatte vor sinkenden Umsätzen gewarnt. Es sei eine immer größere Herausforderung, das Expansionstempo gegenüber der Konkurrenz wie Bytedance beizubehalten, hieß es von Experten./ajx/he