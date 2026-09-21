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Aktien New York: Positiver Wochenstart - Fallende Ölpreise stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen haben die US-Aktienmärkte einen festeren Wochenauftakt hingelegt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 51.812 Punkte, nachdem er in der Vorwoche 1,7 Prozent verloren hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Montag 0,7 Prozent auf 7.705 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,6 Prozent auf 30.129 Punkte nach oben.

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In der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt dämpfen die nachgebenden Ölpreise die Inflationssorgen. Anleger setzen ihre Hoffnungen auf die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN), die am Dienstag beginnt. US-Präsident Donald Trump erklärte gegenüber Fox News, er wäre am Rande "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian.

Mit Optimismus blicken Investoren außerdem auf das am Mittwoch erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dabei soll es auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was die US-Profiteure dieses Megatrends wieder antreibt. Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen."/edh/nas

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