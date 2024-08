Aktien New York: Powell-Aussagen sorgen für Kauflaune

NEW YORK (dpa-AFX) - Bestätigte Zinshoffnungen haben bei den Anlegern der US-Aktienmärkte zum Wochenschluss für gute Laune gesorgt. Rückenwind lieferte vor allem die mit Spannung erwartete Rede des Präsidenten der Federal Reserve auf dem internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming. Jerome Powell sagte, dass die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen sei, da sich die Inflationsrisiken verringert hätten.

Der Dow Jones Industrial war am Freitag im frühen Handel auf den höchsten Stand seit seinem Rekordhoch Mitte Juli gestiegen und notierte zuletzt 0,85 Prozent im Plus bei 41.058,08 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,83 Prozent auf 5.616,69 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,89 Prozent auf 19.665,98 Punkte nach oben.

"Was im Rahmen der Zinssitzung im Juli noch vage angekündigt wurde, ist jetzt ein klares Programm: Die Zinsen werden im September erstmals sinken", kommentierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners Powells Aussagen. Gleichzeitig habe sich der Währungshüter über den US-Arbeitsmarkt besorgt wie nie zuvor im aktuellen Zins-Zyklus gezeigt. "Es wird klar, dass die Fed jetzt alles in ihrer Macht stehende unternehmen wird, um weitere Abschwächungen des Arbeitsmarktes zu vermeiden. Und der Leitzins ist Instrument Nummer Eins dafür", so Altmann.

Unter den Einzelwerten rückten unter anderem die Aktien von Workday (Workday A) in den Fokus. Der Hersteller von Personalsoftware hatte laut der kanadischen Bank RBC im abgelaufenen Quartal eher verhalten abgeschnitten, aber mit seinen Zielen für 2027 überzeugt. Die Papiere zogen um knapp zwölf Prozent an.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber geht eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Autokonzern General Motors (GM) (General Motors) ein. Demnach sollen sich Uber-Kunden ab 2025 mit selbstfahrenden Taxis der GM-Tochter Cruise chauffieren lassen können. Die GM-Anteilscheine stiegen um 3,7 Prozent, Uber-Titel gewannen 0,9 Prozent.

Die Papiere von Intuit reagierten mit einem Kursabschlag von 7,0 Prozent auf unerwartet schwache Quartalsergebnisse des Software-Unternehmens. Da half auch der prozentual zweistellig gestiegene Umsatz nicht wirklich.

Die Anteilscheine von Roku gewannen mehr als zwölf Prozent, nachdem Guggenheim Securities sie zum Kauf empfohlen hatte./edh/he