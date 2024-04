Aktien New York: Quartalsberichte bringen herben Dämpfer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die enttäuschenden Quartalszahlen großer Konzerne haben am Donnerstag an den US-Börsen ihre Spuren hinterlassen. Die Indizes quittierten es mit deutlichen Kursverlusten, dass die Zahlen von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Caterpillar und IBM jeweils deutliche Belastungen für die Aktien nach sich zogen. Gerade im Technologiesektor wurde die Sorge größer, dass die Bewertungen zu anspruchsvoll geworden sind.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es im frühen Handel um 1,50 Prozent auf 37 882,22 Zähler bergab. In der Wochenbilanz rutschte das Kursbarometer der Wall Street damit wieder ins Minus. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,36 Prozent auf 5002,49 Punkte.

Noch einen Tick größer war das Minus für den NASDAQ 100, der hauptsächlich Technologiewerte abdeckt. Er sackte um 1,65 Prozent auf 17 238,01 Punkte ab. Meta war den Anlegern hier kein gutes Omen für die Zahlen der nächsten Mega-Konzerne. Am Donnerstag werden nach Börsenschluss die Resultate von Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) erwartet./tih/he