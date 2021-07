Aktien New York: Rally geht weiter - Nasdaq 100 steigt auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen sowohl aus der "Old Economy" wie auch aus der neuen Technologiewelt von Twitter und Snap haben die Aktien-Rally in New York am Freitag befeuert. Der technologielastige NASDAQ 100 Index erreichte in den ersten Handelsminuten ein Rekordhoch und lag zuletzt noch mit 0,25 Prozent auf 14 979 Punkte im Plus.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging es um 0,45 Prozent auf 34 981 Zähler nach oben. Ihm blieb eine Höchstmarke aber ebenso verwehrt wie dem marktbreiten S&P 500, der um 0,43 Prozent auf 4386 Zähler kletterte. Beiden Börsenbarometern fehlt aber nicht mehr viel für weitere Höchststände./bek/he