Aktien New York: Rally-Pause nach hohen Verlusten bei Cisco und Walmart

Heute im Fokus

Cisco kappt Umsatzprognose. Plug Power: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen. Mizuho Securities rät zum Kauf der Intel-Papiere. Alibaba sagt überraschend Ausgliederung des Cloud-Geschäfts ab. Eli Lilly will Werk in Rheinland-Pfalz bauen. Airbnb & Co. müssen künftig transparenter agieren. Microsoft bastelt an eigenen KI-Chips.