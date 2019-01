Aktien New York: Regierungsstillstand bremst Wall Street

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach fünf Handelstagen mit Gewinnen haben die US-Aktienmärkte am Freitag nachgegeben. Gegenwind kommt von dem immer noch andauernden Regierungsstillstand in den USA. Ein heftiger Haushaltsstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten legt seit nunmehr fast drei Wochen Teile der US-Regierung lahm. Bislang ist keine Einigung in Sicht. Auch eine Lösung im Handelsstreit mit China lässt auf sich warten. Die Verhandlungen sollen einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge nun Ende Januar auf höherer Ebene weitergehen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 23 857,73 Punkte, nachdem er am Vortag erstmals seit rund drei Wochen wieder die Marke von 24 000 Punkten übersprungen hatte. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,45 Prozent auf 2585,07 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,46 Prozent auf 6590,47 Punkte./edh/he