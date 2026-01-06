DAX25.175 +0,3%Est506.075 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 +2,9%Nas26.970 +0,2%Bitcoin63.025 ±-0,0%Euro1,1681 +0,3%Öl91,56 -1,9%Gold4.584 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX schwankt -- Wall Street freundlich -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Rekorde - Dell-Kurssprung dank KI-Boom

29.05.26 16:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in New York können am Freitag wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten Bestmarken auf. Die Aktienkurse profitierten von den sich verdichtenden Hinweisen auf eine mögliche Waffenruhe im Nahen Osten. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) für einen Kurssprung bei Dell. Der Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen. Auch Halbleitertiteln gab das Mega-Thema weiter Auftrieb.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,29 Prozent auf 50.815 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 7.594 Punkte hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,72 Prozent auf 30.440 Punkte./gl/he