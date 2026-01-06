Aktien New York: Rekorde - Iran-Hoffnung und Dell-Kurssprung dank KI-Boom

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in New York können am Freitag wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten schon kurz nach Handelsbeginn Bestmarken auf. Die Aktienkurse profitierten von den anhaltenden Hoffnungen auf eine mögliche Verhandlungslösung im Iran-Krieg - trotz widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) für einen Kurssprung bei Dell (Dell Technologies). Der Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen. Auch Halbleitertiteln gab das Mega-Thema weiter Auftrieb.

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Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,68 Prozent auf 51.014 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,31 Prozent auf 7.587 Zähler hoch. Der stark gelaufene technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,37 Prozent auf 30.336 Punkte zu. Dow und Nasdaq 100 steuern damit auf Wochengewinne von 0,9 beziehungsweise 2,9 Prozent zu. Für den zu Ende gehenden Mai, der nicht gerade als guter Börsenmonat gilt, zeichnen sich Zuwächse von 2,7 und 10,6 Prozent ab.

US-Präsident Donald Trump kündigte eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit dem Iran an. Seit Tagen wird zu einem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran intensiv verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump einer von Unterhändlern ausgehandelten Vereinbarung zustimmen wird.

Außerdem widersprach der Iran Trump in drei Punkten: So habe der US-Präsident ignoriert, dass unmittelbar nach Unterzeichnung zwölf Milliarden US-Dollar aus eingefrorenen iranischen Auslandskonten freigegeben werden müssten. Ansonsten werde der Iran in keine weiteren Verhandlungsphasen eintreten. Auch enthalte das Abkommen keine Bestimmung zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus. Und drittens weise der Iran die Aussage zurück, das angereicherte Uran solle abgebaut oder vernichtet werden - die Absichtserklärung enthalte keine solche Bestimmung.

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Die Aktien von Dell, die seit März von Rekord zu Rekord eilen, notierten zuletzt noch gut 28 Prozent höher bei rund 406,50 US-Dollar. Dell hatte zum Auftakt seines Geschäftsjahres unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent verzeichnet. Der Computerkonzern bietet mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema KI.

"So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. "Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus", stimmte Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan zu. Mehrere Analysten schraubten ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben und trauen ihnen damit über den aktuellen Sprung hinaus weiteres Potenzial zu.

Im Kielwasser von Dell setzte Konkurrent HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) mit einem Kursanstieg um 13,3 Prozent seine Rekordjagd fort. Einmal mehr gefragt waren mit dem KI-Boom auch Halbleiteraktien. Im Nasdaq 100 legten Arm, QUALCOMM, Micron (Micron Technology) und Broadcom deutlich zu und stellten ebenfalls Bestmarken auf.

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Beim Softwarehersteller Palantir, der schon länger als Pionier sowie Nutznießer im Bereich KI gilt, konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 8,8 Prozent freuen. Dem Technologieriesen Apple reichte sein zeitweises moderates Kursplus für einen Rekordstand - zuletzt sanken die Titel um 0,7 Prozent.

Die stark erholten Titel von Gap sackten um 17,4 Prozent ab. Der Modekonzern senkte nach einem enttäuschenden Jahresauftakt seine Umsatzprognose für das laufende Quartal. Analysten schraubten daraufhin ihre Kursziele nach unten - die JPMorgan-Experten strichen sogar ihre Kaufempfehlung./gl/stk