Aktien New York: Rekordhohe US-Börsen stabil

10.08.26 16:17 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die sich in Rekordnähe befindenden US-Börsen haben sich am Montag im frühen Handel stabil gezeigt. Die Stimmung stützt, dass Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nachgelassen haben. Das Thema Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgt zugleich für Unsicherheit, denn einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es immer noch nicht.

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Der Dow Jones Industrial gab um 0,1 Prozent auf 53.970 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und zeitweise bei 54.744 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 zeigte sich am Montag bei 7.761 Punkten prozentual fast unverändert. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte NASDAQ 100 hielt sich bei 29.727 Zählern prozentual unverändert.

Am Freitag hatten die Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli dafür gesorgt, dass Befürchtungen über Zinserhöhungen nachließen und den Börsen Rückenwind gegeben. Dem stand jedoch die anhaltende Unsicherheit mit Blick auf den Nahost-Konflikt gegenüber. Die Führung in Teheran fordert von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der wichtigen Meerenge für den internationalen Handel./ck/he