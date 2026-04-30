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Aktien New York: Rekordjagd dauert an - Apple sorgt für gute Stimmung

01.05.26 19:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.583,0 PKT -69,2 PKT -0,14%
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NASDAQ Composite Index
25.143,0 PKT 250,7 PKT 1,01%
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S&P 500
7.240,3 PKT 31,3 PKT 0,43%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der marktbreite S&P 500 und der NASDAQ 100 setzten am Freitag ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Leitindex Dow Jones Industrial. Der S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 7.252 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 1,1 Prozent auf 27.758 Zähler zu. Beide Börsenbarometer erreichten Höchststände.

Der Dow Jones Industrial trat hingegen mit 49.660 Zählern auf der Stelle. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex auf ein Plus von knapp einem Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar bei gut 50.500 Punkten ist er aber noch ein Stück weit entfernt.

Damit deutet sich ein guter Auftakt des Börsenmonats Mai an. Dazu tragen auch überwiegend solide Quartalszahlen und Ausblicke der US-Unternehmen bei. "Die bisherige US-Berichtssaison verlief robust, was dazu beigetragen hat, dass die globalen Märkte trotz der Auswirkungen des Iran-Konflikts keine großen Verluste hinnehmen mussten", kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Bei Apple stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal überraschend um fast ein Fünftel. Auch mit der Umsatzentwicklung übertraf der Tech-Gigant die Markterwartungen. Mit einem Kursgewinn von vier Prozent verpassten die Aktien ein Rekordhoch nur knapp. Analyst Edison Lee von der Bank Jefferies wies darauf hin, dass Apple zuletzt stark von günstigen Wechselkursen profitiert habe. Allerdings dürfte sich künftig der Druck auf die Profitabilität erhöhen.

Am Ende des Dow lagen die Aktien von Amgen mit einem Verlust von 5,6 Prozent. Der Umsatz einiger neuer Produkte des Biotech-Unternehmens im ersten Quartal konnte am Markt nicht überzeugen.

Der US-Ölkonzern Chevron verdiente dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr als erwartet. Auch der Konkurrent Exxon Mobil (ExxonMobil) steigerte den Gewinn stärker als prognostiziert. Bei beiden Aktien schauten die Investoren am Freitag jedoch auf den Ölpreis, der unter Druck geriet: Chevron und Exxon Mobil gaben nach.

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie, der über den durchschnittlichen Analystenschätzungen lag. Die Anteilscheine gewannen 2,3 Prozent./bek/he

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