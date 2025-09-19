DAX23.637 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.148 +0,3%Nas22.483 +1,0%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1772 -0,4%Öl68,19 +0,4%Gold3.643 -0,5%
Aktien New York: Rekordjagd geht nach Zinssenkung weiter

18.09.25 16:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.480,9 PKT 219,6 PKT 0,99%
S&P 500
6.636,4 PKT 36,1 PKT 0,55%
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Zinssenkung der US-Notenbank haben die US-Börsen am Donnerstag weitere Bestmarken aufgestellt. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände.

Der Dow legte zuletzt um 0,63 Prozent auf 46.301 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 6.656 Punkte nach oben. Unter den Technologiewerten zog der NASDAQ 100 um 1,32 Prozent auf 24.544 Punkte an. Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) gewann 1,24 Prozent auf 22.538 Punkte.

Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Vortag erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Ausblick auf den künftigen Zinspfad recht vage gehalten. Damit fahre die Notenbank weiter auf Sicht und entscheide von Sitzung zu Sitzung, fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets zusammen. Das sei zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte. Auf dieser Basis könne die Rally weitergehen./la/jha/

