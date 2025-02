Aktien New York: Rekordlauf an Nasdaq geht moderat weiter - Chip-Aktien stark

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben am Dienstag Technologie-Aktien zunächst weiter zugelegt. Bei den Standardwerten war weniger Kauflust festzustellen.

Wer­bung Wer­bung

Nach der feiertagsbedingten Pause zum Wochenstart stützte die Hoffnung auf eine Friedenslösung für die Ukraine die Märkte. Bei einem ersten Treffen der Außenminister der USA und Russlands in Saudi-Arabien nach mehreren Jahren Pause vereinbarten beide Seiten Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges.

Der mit Technologie-Aktien gespickte NASDAQ 100 erreichte gleich zum Börsenstart ein Rekordhoch. Zuletzt pendelte er mit 22.124 Punkten um seinen Freitagsschluss. Papiere von KI- und Chip-Konzernen haussierten.

Wer­bung Wer­bung

Der breit aufgestellte S&P 500 notierte knapp im Plus mit 6.119 Zählern. Der Leitindex Dow Jones Industrial hinkte etwas hinterher, das bekannteste Börsenbarometer der Welt gab um 0,10 Prozent auf 44.499 Punkte nach./ajx/jha/