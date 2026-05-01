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Aktien New York: Rekordrally stockt - Keine Fortschritte im Iran-Krieg

11.05.26 16:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.309,7 PKT 62,6 PKT 0,24%
Charts|News|Analysen
S&P 500
7.417,8 PKT 18,9 PKT 0,25%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 erreichten nur mit Mühe erneut Rekordstände. Im frühen Handel bewegten sie sich zuletzt kaum, auch der Leitindex Dow Jones Industrial fand keine klare Richtung.

Anleger warteten auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Diese könnten Hinweise darauf liefern, wie sich die höheren Ölpreise auf die Kaufkraft auswirken und was sich daraus für die Geldpolitik ableiten lässt. Zudem ließen mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs die Anleger vorsichtig agieren.

Der Dow verharrte bei 49.609 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.409 Zähler zu. Für den Nasdaq 100 ging es geringfügig auf 29.263 Punkte nach oben./la/he

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