Aktien New York: Rekordstimmung nach Öffnung der Straße von Hormus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus treibt am Freitag zum Ende einer starken Woche den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

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Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump hält jedoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Der technologielastige NASDAQ 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten nach den Meldungen ihre jüngsten Rekorde weiter hinauf. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt noch 1,15 Prozent auf 26.635 Punkte, der S&P 500 stieg um 1,20 Prozent auf 7.126 Zähler.

Unter den Magnificent 7 verbuchten Apple und Tesla Aufschläge von 2,7 beziehungsweise 3,1 Prozent. Die Anteile des iPhone-Herstellers profitierten von einer Hochstufung durch BNP Paribas von "Neutral" auf "Outperform". Die Papiere des E-Fahrzeugproduzenten ließen die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend hinter sich, nachdem sie im Wochenverlauf bereits ihren Abwärtstrend seit Ende des vergangenen Jahres geknackt hatten.

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Für Dow Jones Industrial ging es vor dem Wochenschluss um 1,93 Prozent auf 49.516 Punkte hoch. Im Gegensatz zur Nasdaq und zum S&P 500 hat der US-Leitindex bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten noch etwas Luft.

Mit der Öffnung der Meeresstraße von Hormus werden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Ölaktien wie Chevron, ExxonMobil und ConocoPhillips verloren bis zu 5 Prozent.

Konsumwerte legten mit der Aussicht auf eine geringere Inflation zu. Im Dow verbuchten die Anteile der Baumarktkette Home Depot Gewinne von 3,6 Prozent, jene des Kreditkartenanbieters American Express stiegen um 2,9 Prozent.

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Papiere von Fluggesellschaften wie United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines und Southwest (Southwest Airlines) gewannen bis zu mehr als 7 Prozent. Die fallenden Ölpreise senken die Kerosinkosten. Zudem verringert sich das Risiko, dass die Airlines Flugzeuge stilllegen müssen. Noch am Vortag hatte die Internationale Energieagentur (IEA) gewarnt, dass Flugzeugtreibstoff knapp werden könnte

Die Netflix-Aktien sackten nach der Veröffentlichung eines enttäuschenden Ausblicks um gut 10 Prozent ab. Der Streamingkonzern stellte für das laufende Quartal weniger operativen Gewinn in Aussicht als von Analysten erwartet. Sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers (Warner Bros Discovery) ausgegangen. Einige Investoren hätten außerdem auf größere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, was nun aber beides ausbleibe, schrieb Citigroup.

Alcoa (Arconic) konnte mit Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Aluminium-Konzern habe die Erwartungen vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) verfehlt, schrieben die Experten von JPMorgan. Der Aluminiumabsatz leide neben der Saisonalität unter anderem auch unter den Folgen des Iran-Kriegs. Die Alcoa-Aktien büßten mehr als 7 Prozent ein.

Die Papiere von Autoliv zogen um 7,6 Prozent an. Der schwedisch-amerikanische Hersteller von Auto-Sicherheitssystemen übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen./ajx/he