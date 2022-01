Aktien New York: Richtungslos nach freundlichem Jahresauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der erste Handelstag im neuen Jahr hat den US-Börsen zum Auftakt Gewinne beschert. Doch noch in der ersten halben Stunde bröckelten am Montag die Kursgewinne komplett wieder ab und die Indizes zeigten sich richtungslos. Die gute Stimmung in Europa konnte auf die Anleger jenseits des Atlantiks nicht nachhaltig übergreifen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zeigte sich im frühen Handel nach einem kurzen Abtauchen in die Verlustzone kaum verändert mit plus 0,09 Prozent auf 36 370,25 Punkte. Noch am vorletzten Handelstag des Jahres 2021 hatte er allerdings ein Rekordhoch bei knapp unter 36 680 Punkten erreicht.

Der S&P 500, der am vergangenen Donnerstag ebenfalls einen Rekordstand markiert hatte, legte nun um 0,05 Prozent auf 4768,28 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,06 Prozent auf 16 307,82 Punkte./ck/he