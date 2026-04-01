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Aktien New York: Richtungslos vor Nahost-Friedensgesprächen - Starke Woche

10.04.26 16:08 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung in der Woche nach Ostern haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten am Freitag etwas ruhiger angehen lassen. Die Waffenruhe im Iran bleibt zunächst fragil. Aktuelle US-Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Vage Hoffnungen im Ukraine-Krieg könnten vor dem Wochenende etwas stützen.

Von den Ölpreisen, die momentan im Zuge des Iran-Kriegs der wichtigste Taktgeber für die globalen Börsen sind, kommen keine neuen Impulse. Sie notieren etwa auf Vortagesniveau, womit sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen nichts ändert. Die Ölpreise spiegeln die Zurückhaltung vor den Friedensgesprächen zum Iran-Krieg in Pakistan wider, die am Freitag mit Unterhändlern beginnen und am Samstag mit den Verhandlungsführern wohl ihren Höhepunkt erreichen.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.976 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 3,2 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,1 Prozent auf 6.831 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,4 Prozent auf 25.169 Punkte nach oben. Dies signalisiert für den technologielastigen Index auf Wochensicht ein Plus von rund 4,7 Prozent./edh/he