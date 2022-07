Aktien New York: Robuste Konjunkturdaten treiben Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag dank robuster Konjunkturdaten auf Erholungskurs gegangen. So steigerte der Einzelhandel seine Umsätze im Juni stärker als erwartet. Ferner verbesserte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - im Juli überraschend und deutlich. Zudem schwächste sich der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern schwächte im Juni erneut ab.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zog um 2,00 Prozent auf 31 241,52 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,64 Prozent auf 3852,50 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,37 Prozent auf 11 929,20 Punkte nach oben./la/he