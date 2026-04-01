Aktien New York: S&P 500 auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat am Mittwoch die gute Laune der Anleger insbesondere im Technologiesektor angehalten. Standardwerte fielen etwas zurück. Hoffnungen auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran gaben zusammen mit dem Optimismus in Bezug auf Künstliche-Intelligenz-Technologien Auftrieb.

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Die USA und der Iran erwägen, ihre vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für ein Friedensabkommen zu bekommen, berichteten mit der Sache vertraute Personen. Dies beruhigte die Marktteilnehmer, die nun auf eine weitere Gesprächsrunde zwischen den beiden Ländern warten. Hoffnungen darauf hatten die Börsen in dieser Woche nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom Wochenende bereits angetrieben.

Der marktbreite und mit Tech-Aktien gespickte S&P 500 stieg mit fast 7.004 Punkten auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt noch 0,45 Prozent auf 6.999 Zähler. Dem Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 fehlte bei einem Plus von 0,69 Prozent auf 26.020 Punkte bis zu seiner Bestmarke von Ende Oktober nicht mehr viel. Der Leitindex Dow Jones Industrial hinkte den beiden Indizes mit einem Minus von 0,30 Prozent auf 48.390 Punkte hinterher.

Positive Impulse für den US-Aktienmarkt kamen zur Wochenmitte von weiteren Quartalsberichten, etwa von den Finanzinstituten Morgan Stanley und Bank of America. Die Aktien von Morgan Stanley erreichten ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 4,2 Prozent. Die Anteile von Bank of America stiegen um 1,6 Prozent. Beide Banken überzeugten mit ihren Quartalsberichten. So verzeichnete Bank of America unerwartet hohe Zinseinnahmen. Morgan Stanley übertraf mit den Erträgen im Aktienhandel die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

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Mit einem Kursplus von 6,5 Prozent für Tesla könnten die Papiere des E-Fahrzeugherstellers ihren seit Ende des vergangenen Jahres gültigen Abwärtstrend brechen, den sie damals nach dem Erreichen eines Rekordhochs von fast 500 Dollar eingeleitet hatten. Unter den Aktien der "Magnificent 7" - der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung - waren Tesla am Mittwoch der stärkste Wert. Microsoft erfreute die Anleger mit einem Aufschlag von 4,3 Prozent.

Broadcom (Broadcom) erweitert seine KI-Partnerschaft mit Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Zudem baut Gitlab (Gitlab A) die Zusammenarbeit mit Google (Alphabet C (ex Google)) Cloud zur Unterstützung von KI-Agenten aus. Während die Aktien des Halbleiterkonzerns Broadcom um 3,4 Prozent stiegen, ging es für Gitlab um 6,3 Prozent hoch. Meta legten um 1,6 Prozent zu./ajx/he